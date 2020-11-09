نحترم الإسلام.. لودريان: تركيا حاولت تنظيم حملة معلومات مغلوطة ضد فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن هناك بعض الدول ومنها تركيا حاولت تنظيم حملة معلومات مغلوطة ضد فرنسا، مشيرا إلى أن بلاده تحترم الإسلام وما يشمله من تسامح وجميع معتقداته.





وأضاف "لودريان" خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن فرنسا تكافح الإرهاب سواء الصادر عن مجموعات مثل داعش أو القاعدة، والتى وجهت نداءات للتعدى على فرنسا، أو من خلال أشخاص متطرفين أستوحوا نظرة متطرفة وعنيفة للدين.





وتابع أن فرنسا تكافح تأويل الدين لصالح أغراض سياسية أو تحريفه فى إطار أيديولوجية متطرفة، حيث أن تلك الجماعات تريد الفصل بين المسلمين والأشخاص الأخرين فى فرنسا.



