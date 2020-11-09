نحترم الإسلام.. لودريان: تركيا حاولت تنظيم حملة معلومات مغلوطة ضد فرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، إن هناك بعض الدول ومنها تركيا حاولت تنظيم حملة معلومات مغلوطة ضد فرنسا، مشيرا إلى أن بلاده تحترم الإسلام وما يشمله من تسامح وجميع معتقداته.
وأضاف "لودريان" خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن فرنسا تكافح الإرهاب سواء الصادر عن مجموعات مثل داعش أو القاعدة، والتى وجهت نداءات للتعدى على فرنسا، أو من خلال أشخاص متطرفين أستوحوا نظرة متطرفة وعنيفة للدين.
وتابع أن فرنسا تكافح تأويل الدين لصالح أغراض سياسية أو تحريفه فى إطار أيديولوجية متطرفة، حيث أن تلك الجماعات تريد الفصل بين المسلمين والأشخاص الأخرين فى فرنسا.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرح اليوم الاثنين بأن مصر قبلة الوسطية والتسامح ، تدينًا وحضارة ، وستظل بإذن الله تعالى ، فمصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.
وأكد وزير الأوقاف أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة التي تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف.
وتابع جمعة: لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام ، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي ، هذا الدور الذي تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله.