رئيس شركة مياه القناة: سحب عينات كل ساعة لمعرفة نسب العكارة

، مع رفع حالة الاستعداد القصوى.



وأضاف انه تم إيقاف محطات التل الكبير الكومباكت لمدة ساعات قليلة، وذلك بعد أن وصلت نسب العكارة بالترع الى 150 وحدة عكارة وقد تأثرت المحطات بالقطاع البحرى بالبعالوه، والبغاده القبلية التابعة لمركز القصاصين، كما تم إيقاف محطة مياه البعالوة، ومحطة السبع ابار، وتم تشغيلها بعد سحب عينات من المياه وتحليلها وتم التأكد من صلاحيتها.

وأشار رئيس مياه القناة، أنه خلال الأيام الماضية شهدت الكثير من محافظات الجمهورية حاله من الإمطار الغزيرة والسيول الجارفة والتى صبت فى مخرات السيول بتلك المناطق بمجرى نهر النيل وتسببت فى وجود عكاره كبيرة بمياه النيل تضر بمكونات محطات مياه الشرب، ولكن محطات مياه الشرب بإقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية وبورسعيد، تعمل ألان بكامل طاقتها.







وأوضح عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.