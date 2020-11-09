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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات بالمدن ..شاهد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:19 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماع المتابعة الأسبوعي الدوري لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء، والذي عُقد  بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بطور سيناء، واستعراض نسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ وتذليل العقبات.

وحضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمحاسب فوزي همام، مساعد المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وجميع رؤساء المدن ومديري عموم المديريات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات، وبدء الاستعداد لأعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشأت الحكومية والخدمية، وتفعيل المخالفات لعدم ارتداء الكمامة طبقًا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

وناقش المحافظ إجراءات الحماية من أخطار السيول وإنشاء وإقامة السدود والبحيرات وخطة الموارد المائية في هذا الشأن.

وناقش المحافظ مشروعات جهاز التعمير واستمع المحافظ لشرح وافي من رئيس منطقة التعمير عن موقف المشروعات الجارية ونسب تنفيذها.

وناقش المحافظ استيفاء إجراءات الصحة والسلامة المهنية واشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت على مستوى مدن  المحافظة.

وتابع فودة أيضا موقف مشروعات الكهرباء بالمدن، وتوصيل الكهرباء للنقاط بالطريق الجديد النفق شرم الشيخ استعدادًا لتشغيله، وتوصيل الكهرباء بطريق "وادي سعال - سانت كاترين، "وايضا توصيل الكهرباء بالطريق الدولي النفق - شرم الشيخ".

واستمع المحافظ لموقف المشروعات الزراعية بالمحافظة منها مزارع الدواجن، وموقف مزرعة العجول بطور سيناء، وموقف مشروعات تنمية تربية النحل بالمحافظة، منها مشروعات المنظمة العربية للزراعة التي قامت بتوفير عدد 60 خلية نحل تم توزيعها على أهالي كاترين لزيادة دخل الأسر ونشر ثقافة تربية النحل.

واستعرض المحافظ مشروعات مشروعات المياه والصرف الصحي التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش المحافظ موقف المشروعات الطرق الداخلية، مشيرًا إلى تطوير الطريق الدائري بشرم الشيخ بطول 12 كم الذي يشمل أربعة حارات يمين وأربعة حارات يسار".

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