"الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر بسرعة البرق".. عضو لجنة الفيروسات يكشف عن خطورة الأيام القادمة.. فيديو

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى ، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار وأخف فى الحدة.





أوضح خطاب خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أن المريض لا يشعر بأعراض قوية فى الموجة الثانية ولكن عندما يختلط المواطن بتجمعات ينقل العدوى بطريقة سريعة جدا ، معقبًا انه لابد من تجنب التجمعات وإذا حتم الامر فلابد من ارتداء الكمامة.





وأضاف أن ارتداء الكمامة يعطى فاعلية فى تجنب الفيروس تساوى التطعيم ، مشيرًا إلى أن الجميع فى انتظار بداية العام الجديد لظهور اللقاح وحتى نصل لهذه الفترة لابد من ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.





أشار عادل خطاب، إلى أن الفترة الاخيرة قامت لجنة الأزمات بالإعلان أن مصر على أعتاب الموجة الثانية من الفيروس، مشددًا على أنه يجب على كل الجامعات والمصالح الحكومية عدم دخولها دون ارتداء الكمامة ومنع الذين لا يرتدونها من الدخول وحتى المصلين فى المساجد.