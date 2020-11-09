AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر بسرعة البرق".. عضو لجنة الفيروسات يكشف عن خطورة الأيام القادمة.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:39 م
عادل خطاب
عادل خطاب
Advertisements
داليا أحمد

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى ، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار وأخف فى الحدة.


أوضح خطاب خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحياة، أن المريض لا يشعر بأعراض قوية فى الموجة الثانية ولكن عندما يختلط المواطن بتجمعات ينقل العدوى بطريقة سريعة جدا ، معقبًا انه لابد من تجنب التجمعات وإذا حتم الامر فلابد من ارتداء الكمامة.


وأضاف أن ارتداء الكمامة يعطى فاعلية فى تجنب الفيروس تساوى التطعيم ، مشيرًا إلى أن الجميع فى انتظار بداية العام الجديد لظهور اللقاح وحتى نصل لهذه الفترة لابد من ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.


أشار عادل خطاب، إلى أن الفترة الاخيرة قامت لجنة الأزمات بالإعلان أن مصر على أعتاب الموجة الثانية من الفيروس، مشددًا على أنه يجب على كل الجامعات والمصالح الحكومية عدم دخولها دون ارتداء الكمامة ومنع الذين لا يرتدونها من الدخول وحتى المصلين فى المساجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صرف الكمامة القماش إجباري.. أطباء يعلقون على أهميتها في الأماكن العامة.. حالات يمنع فيها ارتدائها

رئيس وزراء كندا: الموجة الثانية من وباء كورونا بدأت

رئيس قسم الصدر بقصر العيني : الموجة الثانية من كورونا أخف من الأولى

بعد إعلان الصحة العالمية عن 10 لقاحات تحت التجربة.. نصائح هامة لتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا

عضو اتحاد مكافحة العدوى: مازلنا تحت رحمة كورونا ولم نسيطر عليه

خبير أوبئة: الموجة الثانية لـ كورونا تضرب مصر خلال أيام.. ارتفاع أعداد مصابي الفيروس مع عودة الدراسة طبيعي.. واللقاح لن يقضي على الفيروس

ترشيحاتنا

والنبي يا عسل ما فايقالك.. أم كريم أشهر سواقة ميكروباص: تعليقات الناس فرحتني "فيديو"

أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

أحمد فتحي: بيراميدز اسم كبير في الدوري المصري لا يقل عن الأهلي والزمالك

قرعة سهلة للزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

بشرى للعالم .. لقاح جديد لـ كورونا آخر الشهر ناجح بنسبة 90%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق طبيعية أثناء الريجيم .. 8 نصائح للتغلب على الإمساك في الشتاء

أغرب غرامة في زمن كورونا.. رجل يواجه عقوبة مالية بسبب كوب شاي

علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.. طريقة عمل مضاد حيوي طبيعي في المنزل