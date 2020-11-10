AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قولنى كلام لـ تامر حسنى تكسر حاجز الـ4 ملايين مشاهدة فى 3 أيام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدي
يواصل النجم تامر حسنى تصدر قائمة الأكثر استماعا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "قولنى كلام" وحصدت الأغنية 4 ملايين و100 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية.

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس و ماستر: علي فتح الله.

على جانب آخر، حققت أغنية "مبطلناش إحساس" للفنان تامر حسني، أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور وقت قصير على طرحها للجمهور.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب. 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها.. ما بطلناش إحساس لـ تامر حسني تحصد 1.5 مليون مشاهدة

ما بطلناش إحساس لـ تامر حسني تحصد 9.3 مليون مشاهدة

أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني تحقق 11 مليون مشاهدة.. فيديو

في أسبوع .. مبطلناس إحساس لتامر حسني تحقق 11 مليون مشاهدة .. فيديو

مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحقق 15 مليون مشاهدة.. فيديو

مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحقق 16.5 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

20 نصيحة للوقاية من حساسية الأنف

فيديو جراف.. ترامب يعرض أحد ممتلكاته الثمينة للبيع

قتلت عشيقها وأكمل جريمتها أشقاؤها.. تفاصيل العثور على جثة شاب ثلاثينى متفحمة

منتشر على فيسبوك.. الإفتاء تحذر من تداول حديث محرف للنبي عن حبه للسيدة عائشة

ميلانيا ترامب تتبع خطى زوجها وترفض لقاء خليفتها جيل بايدن

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أول لقاء تليفزيوني .. صور تبرز حب محمد فراج وبسنت شوقي

لعشاق الشاي.. هل يمكن تناوله أثناء الصيام المتقطع؟

سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 متاحة بالتقسيط والاستلام الفوري.. صور