ضبط 22 كجم أغذية فاسدة وغلق منشآت غذائية بمدينة دهب

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن استمرار إدارة مراقبة الأغذية بالمحافظة لحملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بجميع المدن.





بتكليف من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء وتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية وإشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية.





وتشكلت اللجنة من كلًا من أشرف خميس مراقب الأغذية بإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وعبد الحميد النجار مفتش أغذية دهب وقد تم المرور على 34 منشأة غذائية، وتحرير 21 محضر لنقص اشتراطات النظافه بأماكن تداول الاغذيه وتحرير 35 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذيه واعدام 327.500 كجم و 100 لتر اغذيه ومشروبات غير صالحه للاستهلاك الادمي وضبط

22.400 كجم اغذية تالفه وتحرير 2 مذكرة غلق لمنشآت غذائية لوجود لوجود خطر داهم ونقص اشتراطات.





وأكد أحد المسئولين بمديرية الصحة علي استمرار حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.

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