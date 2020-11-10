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منوعات

رغم ثروتهما الهائلة.. زوجان يقضيان يوم زفافهما في المعمل.. اعرف القصة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:04 م
زوجان يقضيان يوم
زوجان يقضيان يوم زفافهما في المعمل
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يارا زكريا
كرس زوجان ألمانيان حياتهما لخدمة الأبحاث الطبية، وآخرها إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدرجة أنهما قضيا يوم زفافهما في المعمل.


ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية، أعلن أوجور شاهين، 55 عامًا، وزوجته أوزليم توريتشي، 53 عامًا تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة صيدلانية شهيرة.


كشفت الشركتان، أمس الاثنين، أن لقاحهما فعال بنسبة 90٪ في الحماية من فيروس كورونا، وسيكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020 إلى ما يكفي خمسة ملايين بريطاني في المملكة المتحدة.




ومن خلال شركتهما يأمل الزوجان تطوير المزيد من أدوات العلاج المناعي للسرطان، ووفقًا لصحيفة «Welt am Sonntag» الألمانية، يعد الدكتور شاهين والدكتور توريسي الآن من بين أغنى 100 شخص في ألمانيا.


وعلى الرغم من ثروتهما الهائلة، يؤكد زملاؤهما أن الدكتور شاهين رجل هادئ ويهتم بقراءة المجلات العلمية أكثر من التحقق من القيمة المالية للشركة، كما يحضر اجتماعات العمل مرتديًا الجينز، ويحمل معه خوذة الدراجة المميزة، وحقيبة الظهر، فعلى الرغم من إنجازاته، إلا أنه لم يتغير من كونه متواضعًا وأنيقًا. 


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