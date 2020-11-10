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محافظات

صندفا في المنيا.. أول محطة للترشيح الطبيعي تحصل على اعتماد سلامة المياه على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:07 م
محطة مياه
محطة مياه
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ايمن رياض
حصلت محطة مياه صندفا ببنى مزار شمال المنيا على اعتماد سلامة ومأمونية المياه، حيث قام الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نيابة عن المهندس ممدوح، رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة صندفا للمهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب.

وتعد محطة مياه صندفا أول محطة للترشيح الطبيعي تحصل على هذا الاعتماد علي مستوي الجمهورية.

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حضر حفل التسليم أعضاء لجنة السلامة والمأمونية بشركة مياه الشرب والصرف بالمنيا وممثلين عن الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة .

أكد المهندس ياسر الشهاوي، أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه في تأمين مياه الشرب وحماية الصحة العامة للمواطنين؛ نظرا لأنها آليه ذات فاعلية أكبر للتحكم في إدارة المخاطر طبقا لما ورد بالإرشادات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على الانتهاء من اعتماد خطة مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة البرنسات، وأسهم تطبيق منظومة سلامة ومأمونية المياه علي رفع مستوي التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة في قطاع مياه الشرب بمحافظة المنيا.

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