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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. علا الفارس تبرز جمالها في آخر ظهور لها

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:02 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  وظهرت خلالها كلاسيكية جذابة تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بنطال واسع باللون الأسود، وعليه توب باللون الأسود، واختارت عليه بليزر باللون الأبيض ومنقوش عليه بالورود البيضاء بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ واختارت وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.

واكتفت علا الفارس  بارتداء ساعة يد باللون الذهبي ، مع خواتم من نفس اللون لتتبرز من اناقتها .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:

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