بإطلالة كلاسيكية.. علا الفارس تبرز جمالها في آخر ظهور لها

حرصت الإعلامية الأردنية

حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، و

ظهرت خلالها كلاسيكية

جذابة تبرز من اناقتها وهو ما دفع متابعيها للتعبير

عن حبهم الشديد لها.