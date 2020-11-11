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سيارات

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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محسن مجدى

يشهد قطاع السيارات الكهربائية ازدهارا كبيرا ويزداد الطلب عليها حول العالم يوما بعد يوم، وخاصة مع دعم الحكومات لمنتجات الطاقة البديلة وإصدار العديد من القوانين للتخفيف من نسبة التلوث البيئي.


لذلك أصبح توجه شركات السيارات على أن تتنافس في تطوير منتجاتها المستقبلية التي رأينا لمحة عنها في عام 2020، ولكن ماذا سوف تقدم الشركات العالمية في أفق عام 2021 و2022، قد نرى اليوم بعض النماذج الأولية المذهلة ووعودا كبيرة حول ميزات القيادة الذاتية بعيدة المدى إلا أن الوقت سيبقى العنصر الحاسم الوحيد لاختبار هذه السيارات القادمة وتحقيق الوعود والإمكانيات المطروحة.


يثير الرسم البياني أيضا المظهر الخارجي للنموذج الذي يحتوي على وحدات إضاءة رفيعة وقضبان سقف ودفيئة دراماتيكية، ويمكن أيضا رؤية عجلات من النوع التوربيني والتي من المحتمل أن يتم تحسينها لتقليل السحب العودة إلى الداخل.


 يعد النموذج خروجا كبيرا عن بولت الحالي لأنه يتميز بمواد عالية الجودة ومجموعة مركزية تقليدية مع عناصر تحكم في المناخ، ويمكن أيضا رؤية فتحات التهوية المعاد تصميمها واللمسات  المعدنية الأنيقة، فيجب أن تنتقل هذه التغييرات إلى معيار Bolt حيث يتم إجراء عملية تجميل لهذا النموذج لتتزامن مع تقديم Bolt EUV.


تحتفظ شفروليه بمعلومات إضافية طي الكتمان ، لكن بولت EUV ستركب على منصة BEV2 وليس الهيكل الجديد الذي يدعم كاديلاك ليريك وجي ام سي هامر EV   القادمتين.


وقد يعني هذا أن النموذج يحتوي على مجموعة نقل حركة مألوفة تتكون من حزمة بطارية 66 كيلو واط في الساعة ومحرك كهربائي يولد 200 حصان (150 كيلو واط / 203 حصان) وسوف تطلق الأشهر المقبلة حيث يبدأ إنتاج 2022 Bolt و Bolt EUV الصيف المقبل .

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة
تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

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