تعرف على تفاصيل التقدم لجائزة منظمة World Data System 5

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية، عن جائزة 2020 WDS Data Stewardship Award والتى تمنحها منظمة World Data System.





وتحتفل هذة الجائزة السنوية بالمساهمات الإستثنائية لشباب الباحثين العاملين فى مجال Scientific data stewardship من أجل تحسين إدارة البيانات العلمية من خلال تفاعلهم مع المجتمع والإنجازات الأكاديمية والابتكارات.





كما يتم منح الجائزة سنويا كجزء من احتفالية أسبوع البيانات الدولية 2021 والذى سيعقد هذه المرة خلال الفترة 8-11 نوفمبر 2021 فى سول- كوريا الجنوبية.





يجب أن يكون المرشح أقل من 40 عامًا وخلال عشر (10) سنوات من منحه درجة الماجستير أو الدكتوراه أو التدريب المهني المعادل، ويجب أن يتم الترشيح خلال مؤسسة.









ولمزيد من التفاصيل حول الجائزةولتحميل استمارة التسجيل من هنا

http://asrt.sci.eg/ar/index.php/international-grants/item/946-world-data-system-wds-stewardship-award-2020











