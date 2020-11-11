AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سفاحة المواليد.. اعتقال ممرضة بتهمة قتل الأطفال داخل الحضانة يثير الفزع في بريطانيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
ممرضة
ممرضة
Advertisements
عزة عاطف
في قضية أثارت الرأي العام البريطاني، اعتقلت الشرطة، ممرضة؛ للاشتباه في قتلها لـ 8 أطفال حديثي الولادة، ومحاولة قتل 9 آخرين في مستشفى في شيشاير. 
وقالت الشرطة إنها أعادت إلقاء القبض على إخصائية رعاية صحية تدعى «لوسي ليتبي» التي اعتقلت سابقًا في 2018 و2019. 

يأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من فتح تحقيق في عدد من وفيات الأطفال وحالات القتل في وحدة حديثي الولادة بـ مستشفى كونتيسة تشيستر. 

وصرح بول هيوز كبير مفتشي المباحث من شرطة شيشاير: "في ذلك الوقت، عمل فريق متخصص من المحققين بجد للغاية في هذه الحالة المعقدة والحساسة للغاية، وبذل كل ما في وسعهم بأسرع ما يمكن لتحديد ما أدى إلى وفيات هؤلاء الأطفال بالضبط".

وفي عام 2018 ألقت الشرطة القبض على الممرضة لأول مرة للاشتباه في قتل 8 أطفال ومحاولة قتل 6 آخرين، وتم الإفراج عنها بكفالة لإجراء المزيد من التحقيقات.

 وأعيد اعتقالها بعد عام بسبب نفس الجريمة، وكذلك فيما يتعلق بـ3 محاولات قتل أخرى، وهي قيد الاحتجاز الآن بتهمة جديدة بعد تزايد حالات وفيات الأطفال بشكل مُريب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاشتباه في قتل سائق تاكسي لزوجته أم أطفاله السبعة ببريطانيا

سفاحة الرضّع.. اعتقال ممرضة لقتلها عشرات الأطفال حديثي الولادة

ترشيحاتنا

بـ فستان حمالات.. أروى تبهر متابعيها في إطلالة جريئة

هاني الناظر: مايكل جاكسون أصيب بهذا المرض.. وأحذر من مراكز مُعالجة للمرض

بإطلالة مختلفة.. هدى المفتي تستعرض جمالها على إنستجرام

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خبيث.. فيديو

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بعد خسارة ترامب.. CNN: ميلانيا تتجاهل قرينة الرئيس المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفاحة المواليد.. اعتقال ممرضة بتهمة قتل الأطفال داخل الحضانة يثير الفزع في بريطانيا

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو