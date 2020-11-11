سفاحة المواليد.. اعتقال ممرضة بتهمة قتل الأطفال داخل الحضانة يثير الفزع في بريطانيا

في قضية أثارت الرأي العام البريطاني، اعتقلت الشرطة ، ممرضة؛ للاشتباه في قتلها لـ 8 أطفال حديثي الولادة ، ومحاولة قتل 9 آخرين في مستشفى في شيشاير.

وقالت الشرطة إنها أعادت إلقاء القبض على إخصائية رعاية صحية تدعى «لوسي ليتبي» التي اعتقلت سابقًا في 2018 و2019.





يأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من فتح تحقيق في عدد من وفيات الأطفال وحالات القتل في وحدة حديثي الولادة بـ مستشفى كونتيسة تشيستر.





وصرح بول هيوز كبير مفتشي المباحث من شرطة شيشاير: "في ذلك الوقت، عمل فريق متخصص من المحققين بجد للغاية في هذه الحالة المعقدة والحساسة للغاية، وبذل كل ما في وسعهم بأسرع ما يمكن لتحديد ما أدى إلى وفيات هؤلاء الأطفال بالضبط".





وفي عام 2018 ألقت الشرطة القبض على الممرضة لأول مرة للاشتباه في قتل 8 أطفال ومحاولة قتل 6 آخرين، وتم الإفراج عنها بكفالة لإجراء المزيد من التحقيقات.





وأعيد اعتقالها بعد عام بسبب نفس الجريمة، وكذلك فيما يتعلق بـ3 محاولات قتل أخرى، وهي قيد الاحتجاز الآن بتهمة جديدة بعد تزايد حالات وفيات الأطفال بشكل مُريب.