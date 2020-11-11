انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

شهد طريق غارب الغردقة صباح اليوم، الأربعاء، انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية (55 ألف طن) ملك لإحدى شركات البترول، على جانب الطريق.









وتم تنظيم الحركة المرورية وتسيير الطريق بحضور ضباط الشرطة المدنية وسيارات الإطفاء وضباط المرور.









وتابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة راس غارب، أعمال تفريغ المقطورة من السولار ووصول ونش من شركة جابكو لرفع المقطورة وردم بقايا السولار على جنب الطريق بواسطة لودر الوحدة المحلية للمدينة.







