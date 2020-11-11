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حوادث

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:40 م
انقلاب مقطورة محملة
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردق
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إبراهيم جادالله
شهد طريق غارب الغردقة صباح اليوم، الأربعاء، انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية (55 ألف طن) ملك لإحدى شركات البترول، على جانب الطريق.


 وتم تنظيم الحركة المرورية وتسيير الطريق بحضور ضباط الشرطة المدنية وسيارات الإطفاء وضباط المرور.


وتابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة راس غارب، أعمال تفريغ المقطورة من السولار ووصول ونش من شركة جابكو لرفع المقطورة وردم بقايا السولار على جنب الطريق بواسطة لودر الوحدة المحلية للمدينة.


وأكد أنه لا توجد أى وفيات أو إصابات وأن السيارة كانت محملة بمادة بترولية (55 ألف طن سولار)، والسيارة تحمل رقم "ط. و. ص 5972" بمقطورة "ط. س. ل 5211" تابعة لشركة الرحاب للتجارة والنقل والتشغيل بواسطة شركة سيفتى ترانس (غاز شرق).
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة
انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

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