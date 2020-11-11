بالموف.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على الانستجرام

شاركت سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة.









وظهرت سمية الخشاب بتيشرت موف بنصف أكمام وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.





وتعتمد سمية الخشاب على الألوان الترابية التي تليق ببشرتها البرونزية، وتبرز جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر وتضع درجات مختلفة من أحمر الشفاه الملائم لكل إطلالة لها.





وتختار سمية الخشاب، تسريحات شعر بسيطة، ولا تكلف في اقتناء الإكسسورت بل تقتني ما يتناسب مع ملابسها وما يليق بها لإكمال إطلالتها.









يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.





الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.