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رياضة

تعرف على مشوار شبان قنا بالقسم الثانى في الموسم الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أسفرت قرعة دورى الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد عن مواجهات حماسية لفريق شبان قنا أحد فرق المجموعة وصاحب المستوى المتميز بالموسم الماضي .

ويفتتح الفريق مبارياته بلقاء أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثانى ،وإليكم مباريات الفريق خلال الدور الأول بالموسم الجديد :


الجولة الأولى : شبان قنا × أسمنت أسيوط

الجولة الثانية: طهطا × شبان قنا

الجولة الثالثة: شبان قنا × بني سويف

الجولة الرابعة: الفيوم × شبان قنا

الجولة الخامسة: الإعلاميين × شبان قنا

الجولة السادسة: ديروط × شبان قنا

الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان

الجولة الثامنة: بترول أسيوط × شبان قنا

الجولة التاسعة: شبان قنا × سوهاج

الجولة العاشرة: تليفونات بني سويف × شبان قنا

الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم

الجولة الثانية عشر: الشرقية للدخان × شبان قنا

الجولة الثالثة عشر: شبان قنا × مركز شباب سمسطا


الجولة الرابعة عشر: شبان قنا × قنا


الجولة الخامسة عشر: المنيا × شبان قنا

وقد أحتل فريق شبان قنا المركز الرابع بالموسم الماضي،  بعد تقديم مستوى ولاأروع من الفريق القناوى جعله الحصان الأسود لمجموعة الصعيد .

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