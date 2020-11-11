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مرأة

بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل بلح الشام بدون نشا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:09 م
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام بدون نشا
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل بلح الشام بدون نشا أكثر الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف وبأبسط الطرق، ويمكن تقديم طريقة عمل بلح الشام بدون نشا من لا يحبون بلح الشام مقرمش بشكل زائد .

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت القلي: 20 دقيقة
تكفي لـ : 5 اشخاص

ولا تحتاج طريقة عمل بلح الشام فى المنزل إلى اكثي من المكونات؛ حيث انك ستجد جميعها متاح في المنزل، حيث يمكن تحلية بلح الشام بالشربات، او يمكن رش سكر بودرة على الوجه لتكون أخف في الطعم، واتقل في السعرات الحرارية.


طريقة عمل بلح الشام بدون نشا

مقادير طريقة عمل بلح الشام بدون نشا 

2 كوب ماء
1/2 كوب زيت
كوب دقيق
2 بيضة
فانيليا

الشربات :
3 كوب سكر
2 كوب ماء
ليمونه
نصف ملعقة سمن

طريقة عمل بلح الشام بدون نشا

1-  نضع الماء والزيت يغلوا على النار 

2- نضع الدقيق تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة .

3- يرفع من على النار ونتركه يهدأ قليلا

4- نضيف بيضة مع التقليب الجيد ثم نضيف البيضة الاخرى مع التقليب جيدا، ثم نضع الفانيليا مع الاستمرار فى التقليب حتى يمتزج جيدا.

5- نضع عجين بلح الشام بدون نشا فى كيس حلوانى، مع تركيب الجزء الخاص ببلح الشام 

6- فى اناء عميق به زيت غزير ساخن جدا نبدا بوضع العجين بالاطوال التى تختارينها إلى أن يحمر لونه 

7- نصفيه من الزيت ويكون الشربات معد مسبقا وبارد 

8- نضع بلح الشام فى الشربات ثم نصفيه ويرص فى طبق التقديم، ويرش بقليل من جوز الهند او المكسرات المبشورة.

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