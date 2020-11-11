بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل بلح الشام بدون نشا

وقت التحضير : 10 دقائق

وقت القلي: 20 دقيقة

طريقة عمل بلح الشام بدون نشا





مقادير طريقة عمل بلح الشام بدون نشا

2 كوب ماء

1/2 كوب زيت

كوب دقيق

2 بيضة

فانيليا





الشربات :

3 كوب سكر

2 كوب ماء

ليمونه

نصف ملعقة سمن





طريقة عمل بلح الشام بدون نشا





1- نضع الماء والزيت يغلوا على النار





2- نضع الدقيق تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة لينة .





3- يرفع من على النار ونتركه يهدأ قليلا





4- نضيف بيضة مع التقليب الجيد ثم نضيف البيضة الاخرى مع التقليب جيدا، ثم نضع الفانيليا مع الاستمرار فى التقليب حتى يمتزج جيدا.





6- فى اناء عميق به زيت غزير ساخن جدا نبدا بوضع العجين بالاطوال التى تختارينها إلى أن يحمر لونه





7- نصفيه من الزيت ويكون الشربات معد مسبقا وبارد





8- نضع بلح الشام فى الشربات ثم نصفيه ويرص فى طبق التقديم، ويرش بقليل من جوز الهند او المكسرات المبشورة.