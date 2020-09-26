مقادير عمل بلح الشام بالنشا

طريقة عمل بلح الشام من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وطريقة عمل بلح الشام الأصلية سهلة وبسيطة وبفضله الكبار والصغار واليكم طريقة عمل بلح الشام.









مقادير عمل بلح الشام:





كوب دقيق

كوب ماء

ربع فنجان زيت

3 بيضات

ملعقة نشا صغيرة

رشّة فانيليا

2 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

رشّة فانيليا





طريقة تحضير بلح الشام:





- في قدر على النار ضع الماء والزيت وأتركهم حتى الغليان وأثناء غليان الماء والزيت على النار، ثم قوم بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا في وقت واحد مع التقليب المستمر حتى يصبح العجين متماسك.





- إرفع العجين من على النار وإمزجها جيدًا، ويفضل إستخدام العجّان ثم أتركها قليلًا حتى تبرد وضيفي البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة قوم بخلط المزيج جيدًا.





- ضع العجين في قمع الحلويات لتشكيل بلح الشام وضعه في زيت ساخن وإنتظر حتى يتحول لونه للذهبي ثم اغمره في القطر البارد.





- إرفع بلح الشام من القطر وصفه ثم ضعه في طبق التقديم.

















- أحضر قدر وضع فيه الماء والسكر وإنتظر حتى الغليان.





- أضيف عصير الليمون ورشّة الفانيليا وأترك المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة ثم إرفعه من على النار وأترك القطر حتى يبرد لتضع فيه بلح الشام.

























مقادير عمل بلح الشام الأصلية









كوب وربع دقيق

كوب ماء

ملعقة أكل نشأ

ملعقة أكل حليب بودرة

فانيليا

زيت

قطر





طريقة عمل بلح الشام الأصلية





- على النار يوضع الماء والقطر والزيت حتى الغليان

تهدي النار واضيف المكونات الجافة بعد التقليب

تقلبي بملعقة خشبية.





- ارفع من على النار واستمري بالعجن لغاية ماتحصلي على عجينة ناعمة الملمس، وضع العجينة بكيس حلواني واشكلها حسب الحجم المطلوب





- أضع زيت في طاسة ويكون متوسط الحرارة وتنزلي بالبلح تكوني حضرتي القطر ويكون بارد وتنزلي بالبلح وهو سخن بالقطر

















طريقة عمل بلح الشام بالسميد من أشهى الوصفات التي يتم تحضيرها في المطبخ واليكم الطريقة :





مقادير عمل بلح الشام بالسميد









كوب دقيق

ربع كوب زيت

ثلاثة أرباع كوب ماء

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

3 بيضة

فانيليا

زيت

سميد

شربات









طريقة تحضير بلح الشام بالسميد





- سخنى الماء على النار ثم أضيفى الزيت





- ضيفى الدقيق المخلوط بالملح والسكر وقلبى و إتركى الخليط ليهدأ





- أضيفى البيض الواحدة بعد الأخرى مع التقليب وإضافة الفانيليا





- ضعى الخليط فى كيس حلوانى وشكليه وإقليه فى زيت بارد على النار وضعى بلح الشام فى الشربات ثم قدمي

















مكونات بلح الشام بدون بيض





كوب وثلث من الدقيق

كوب وربع ماء

ظرف فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشاء ذرة مذوب بالقليل من الماء

فستق حلبي للتزيين





طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض





- ضعي في قدر على النار كلً من الماء، الزيت والزبدة، حرّكي المكونات لتتداخل ثم اتركيها حتى تغلي.





- ‏ضيفي الدقيق، الفانيليا، ملون الطعام والملح ثم اخلطي المكونات من جديد بواسطة ملعقة خشبية حتى تتجانس.





- ‏أبعدي المكونات عن النار وضعيها في وعاء الخلاط الكهربائي، زيدي النشاء ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج متماسك.

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- ‏ضعي المزيج في كيس حلواني، شكّليها الى أصابع فوق قدر من الزيت الحامي.





- ‏اتركي اصابع بلح الشام في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون ازيليها بعدها وغمّسيها بالقطر ثم قدميها مباشرة على سفرتك.

























مقادير عمل بلح الشام الأصلية المقرمش بالنشا





3بيضات

كوب ونص دقيق

2 معلقه كبيرة نشا

معلقة خل صغيرة

كوب وربع ماء

ربع كوب زيت

رشة ملح





طريقة عمل بلح الشام الأصلية المقرمش بالنشا









- في اناء علي النار نغلي الماء والزيت ورشة ملح ورشة سكر والخل وعند الغليان نضيف الدقيق بالنشا ونقلب حتي تستوي العجين وبعد ان تبرد العجين ننزل البيض بيضه بيضه ومع اخر بيضه فانيليا.





- تصبح العجينة لزجه وناعمة وتوضع في كيس حلواني وتشكل في زيت بارد ويسقي شربات تقيل

























مكونات بلح الشام الأصلية بدون قمع





كوب ماء

ربع كوب زبدة

كوب و نصف دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة دقيق سميد ناعم

4 بيض

زيت للقلي

شربات بارد





طريقة تحضير بلح الشام الأصلية بدون قمع





يوضع الماء والزبدة في وعاء على نار متوسطة حتى الغليان وينخل الدقيق والملح ودقيق سميد.





- ويضاف خليط الدقيق إلى الماء والزبدة دفعة واحدة مع التقليب جيداُ حتى يتكون عجين لين طري لا يلتصق بأطراف الوعاء ، يرفع عن النار.





- وتضاف البيضة الأولى مع الخفق بشدة حتى يتجانس الخليط ثم تضاف الثانية ويراعى عند إضافة البيض ألا يضاف إلا بعد اختفاء أثر البيضة الأولى حتى ينتهي مقدار البيض ويخفق العجين بقوة بين كل بيضة وأخرى.





-‏ يصب العجين في كيس حلواني الخاص ببلح الشام.



