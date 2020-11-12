بـ فستان أبيض.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا ، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وتألقت إيمي طلعت زكريا في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض، واتسم التصميم بحزام حول الخصر باللون الروز.





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ولم تتكلف إيمي طلعت زكريا في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمي طلعت زكريا على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



