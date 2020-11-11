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لن تقبل توبته إلا بشروط.. الباز يعلق على دعوة أردوغان للتصالح.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن أردوغان يدعو إلى فتح قنوات المصالحة مع كافة دول المنطقة وأنه ليس لديه أي عداوات مع المنطقة.

وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أردوغان ألقى حديث أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: سنواصل تفعيل القنوات الدبلوماسية مع كافة دول المنطقة الشقيقة.

واستكمل الباز، أن مصر دولة كبيرة جدا، وتعرف كيف تقود الطرف الآخر إلى ما تريد، وتعرف كيف تفرض شروطها، معقباً: حتى لو اعتذر أردوغان، لن تقبل توبته ، إلا بشروط واضحة ومحددة، لأنه كان مصدر تهديد لأمن واستقرار البلد لسنوات طويلة.


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