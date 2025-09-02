لامين يامال: أحلم بالتتويج بالكرة الذهبية

أعرب لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن رغبته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025 من مجلة فرانس فوتبول.

وقال يامال في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “الكرة الذهبية؟ حسنًا، من البديهي أن كل لاعب يتمنى التتويج بها، ومن يصرح بغير ذلك فهو كاذب”.

وأضاف: “أن أكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في سن الثامنة عشرة، فهذا أمر أعتقد يجب تقديره، أتمنى أن أفوز بها”.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025



تضمنت القائمة النهائية للمرشحين، 30 لاعبا بدون ترتيب الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن الترتيب النهائي خلال حفل توزيع الجوائز.

وجاءت أسماء المرشحين كالآتي:

الفرنسي عثمان ديمبلي (سان جيرمان)

الإسباني لامين يامال (برشلونة)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (سان جيرمان)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

الهولندي دينزل دومفريز (إنتر ميلان)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

السويدي فيكتور جيوكيريس (أرسنال)

المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

البرتغالي نونو مينديز (سان جيرمان)

البرتغالي جواو نيفيس (سان جيرمان)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الفرنسي مايكل أوليسي (بايرن ميونخ)

البرازيلي رافينيا (برشلونة)

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

الإسباني فابيان رويز (سان جيرمان)

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول)

البرتغالي فيتينيا (سان جيرمان)

الغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند).