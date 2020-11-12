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أخبار العالم

مسئول أمريكي: مليون دولار لمن يقدم معلومات تثبت تزوير الانتخابات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن "دان باتريك"، نائب حاكم ولاية تكساس الأمريكية، استعداده لتخصيص مليون دولار من حسابه الانتخابي، لتشجيع المواطنين على فضح تزوير الانتخابات في أي مكان في البلاد.

وأضاف "باتريك"، في حديث نقلته قناة "سي بي إس نيوز"، "أي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى توقيف وإدانة بتهمة تزوير قوائم الناخبين سيحصل على 25 ألف دولار على الأقل".

ويرى "باتريك"، أنه بهذه الطريقة يدعم جهود الرئيس دونالد ترامب، وهو أمر مهم للحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة واستعادة الثقة في الانتخابات المستقبلية.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن، ورفع بدلا من ذلك مجموعة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة لمحاولة دعم مزاعمه غير المستندة إلى أدلة عن تزوير واسع النطاق شاب التصويت.

وكان بايدن اقتنص يوم السبت الماضي الفوز في الانتخابات بعد أن ظفر بسلسلة من الولايات الحاسمة ليحصد 290 صوتا، متخطيا الـ 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي.

ويفوز بايدن كذلك بالتصويت الشعبي بما لا يقل عن خمسة ملايين صوت، مع استمرار بعض الولايات في إحصاء الأصوات.

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