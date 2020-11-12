تعليق ناري من أحمد موسى على دعوة أردوغان للتصالح مع دول المنطقة

علق الإعلامي احمد موسى ، على دعوة الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان للمصالحة مع دول المنطقة العربية ومنها مصر في ظل الأزمات التي تمر بها تركيا.





وقال الإعلامي احمد موسي عبر برنامجه "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، "أردوغان ده هو اللي بيقتل في سوريا وفي ليبيا والعراق بيقولك شعوب شقيقة، اللي قال أنا هقعد في ليبيا واحتل العراق وسوريا ومحدش يقدر يقربلنا تراجع عن كلامه".





وأضاف أحمد موسى، "أردوغان ليس هو أردوغان الذي كان يتحدث في شهر 6 الماضي ده واحد تاني خالص، يا إما عنده مشكلة كبيرة أو هو مش عارف بيقول إيه".







