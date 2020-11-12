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أخبار العالم

ولايات أمريكية تقر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد موقع "كوك بولتيلكل ريبورت" الأمريكي، بأن بعض الولايات الأمريكية أقرّت النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة.

وحسب موقع المركز، فإن أولى الولايات كانت ديلاوير، حيث فاز الديمقراطي جو بايدن بحصوله على 296 ألفا و268 صوتا أو 58.7% من الأصوات، مقابل 200 ألف و603 أصوات أو 39.8% لصاح الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية ديلاوير هي مسقط رأس بايدن وإحدى الولايات المؤيدة للديمقراطيين تقليديا.

وبين الولايات التي تم إقرار النتائج رسميا فيها، فاز بايدن في ولاية فيرمونت (66.1% مقابل 30.7% لترامب)، بينما فاز ترامب في كل من أوكلاهوما (65.4% مقابل 32.3% لمنافسه) وكارولاينا الجنوبية (55.1% مقابل 43.4%)، وداكوتا الجنوبية (61.8% مقابل 35.6%)، ووايومنغ (69.9% مقابل 26.6%).

ويتعين على سلطات الولايات إقرار نتائج الانتخابات في موعد لا يتعدى الـ8 من ديسمبر المقبل، وبعد 6 أيام من ذلك ستعلن اللجنة الانتخابية عن نتائج الانتخابات رسميا.

وتشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى فوز جو بايدن بحصوله على 279 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل 217 صوتا لترامب.

وفيما تلقى بايدن التهاني بالفوز من زعماء بعض الدول، لم يعترف ترامب بهزيمته، ورفعت حملته عددا من الدعاوى القضائية بشأن فرز الأصوات في عدة ولايات، لكن المحاكم حتى الآن رفضت معظم الدعاوى.

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