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أخبار العالم

وسائل إعلام تكشف اسم رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد في إدارة بايدن

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض. 

وكانت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، نقلت عن مصادر، قولها إن "كلاين" كان من أبرز مرشحي بايدن لشغل المنصب. 

وأشارت الشبكة، إلى أن "كلاين" قاد استجابة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمواجهة فيروس إيبولا، كما أنه عمل كمستشار أول لحملة هيلاري كلينتون الرئاسية في عام 2016.

ولفتت الشبكة إلى أن إعلان الرئيس المنتخب عن رئيس موظفي البيت الأبيض، يعتبر من القرارات الكبيرة التي يمكن أخذها، كون الشخص الذي سيشغل هذا المنصب عادة ما يساعد الرئيس في تحديد أسلوب الحكم.

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