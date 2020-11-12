AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
مايا دياب وابنتها
مايا دياب وابنتها
Advertisements
سعيد فراج
تحتفل اليوم الخميس 13 نوفمبر، الفنانة مايا دياب، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وتعد من النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان بسبب الجرأة في الإطلالات والتصريحات أحيانًا.

وقبل عدة سنوات وتحديدًا في عام 2017، أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعجبها من الأقاويل التي تتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن ديانة ابنتها «كاي» المسيحية.

وقالت مايا دياب، خلال حلولها ضيفة في برنامج حديث البلد المذاع على قناة "mtv" اللبنانية، إن والد ابنتها "عباس" مسلم شيعي، ولكن ابنتها مسيحية، لافتة إلى أنها تتعجب من الهجوم أو التدخل في مثل هذه التفاصيل.

وشددت مايا على أن ذلك الشيء يدل على الانفتاح من قبل الطرفين، أي هي وزوجها، وتقبلهما لديانات أخرى بكل تسامح وحب.

مايا دياب وابنتها وزوجها مايا دياب وابنتها وزوجها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد ديانا حداد.. قصة تحولها من المسيحية للإسلام

مايا دياب وابنتها تخضعان لمسحة طبية

اخبار الفن .. مايا دياب وابنتها كاي تخضعان لمسحة طبية .. خطوبة شقيق هيثم أحمد زكي .. ميساء مغربي تخضع لتحليل كورونا في الجونة

مايا دياب تهنئ ميريام فارس بمولودها الثاني

ترشيحاتنا

هنعمل أسطول.. «Alex jeepers» ينقذون السيارات من الغرق في مياه الأمطار

خلى بالك.. 4 مخاطر تهدد صحتك عند النوم مباشرة بعد تناول الطعام

أمير عابد يعلق على فيديو «هي دي كورة»: مش بضايق منه والناس بتقابلني في الشارع تتصور معايا بسببه ..فيديو

محمد رمضان يرد على تصريح عزت العلايلي «ده مريض شهرة» بأغنية أنا السلطان

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموالها.. شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الخيانة.. امرأة تطلق النار على شريك حياتها وتتواصل مع عشيقته عبر فيسبوك

30 حالة إصابة بـ كورونا و159 بالحجر الصحي بسبب حفل زفاف مخالف في نيويورك

أبيض x أبيض.. ريهام سعيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة