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منوعات

جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
«جاليليو».. حصان
«جاليليو».. حصان تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي
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هدير علاء
حظي حصان سباقات يُطلق عليه اسم "جاليليو- Galileo" باهتمام وسائل إعلام دولية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب قيمته السوقية الخيالية التي تُقدر في الوقت الراهن بأكثر من 180 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 200 مليون يورو؛ ويمكن القول إن هذه القيمة الهائلة تتجاوز بعض صفقات انتقال أفضل لاعبي كرة القدم في العالم مثل "ليونيل ميسي" و"كريستيانو رونالدو" و"هاري كين" و"نيمار"، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية.

وبالنسبة إلى الحصان "جاليليو" فهو من سلالة أصيلة، وقد وُلد عام 1998، وهو مملوك لمزرعة لتربية الخيول في أيرلندا تُعرف باسم "Coolmore Stud" وتوصف بكونها مقرًا لأكبر وأفضل عمليات تربية خيول السباق الأصيلة في العالم.


تجدر الإشارة إلى أن الحصان قد فاز في ستة من أصل ثمانية سباقات شارك فيها خلال الفترة ما بين عامي 2000 وحتى 2001.

ومنذ عام 2001، وهو عام تقاعده، أصبح "جاليليو" الحصان المفضل لدى مربيي الخيول، ونتيجة لذلك فقد حقق لمالكيه أرباحًا طائلة حتى بدون المشاركة في سباقات الخيول.


في السياق ذاته، جاء في تقرير للنسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني لصحيفة "Marca" الإسبانية ما مفاده أنه اعتبارًا من يوليو 2019، كان هناك أكثر من 300 حصان من نسل "جاليليو" في سباقات الخيول، فاز نحو 89 منها في سباقات عديدة وفعاليات ذات صلة.

يمكنكم فيما يلي مشاهدة مجموعة من الصور الخاصة بالحصان "جاليليو" الذي حظي باهتمام وسائل الإعلام الدولية.

جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد
جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد
جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد
جاليليو.. حصان من سلالة أصيلة تتجاوز قيمته السوقية رونالدو وميسي.. شاهد

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