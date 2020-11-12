AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فى اتصال مع بايدن..سول وواشنطن تتفقان على التعاون حول القضية النووية الشمالية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

جاء ذلك خلال أول مكالمة هاتفية بينهما أجريت صباح اليوم الخميس واستمرت 14 دقيقة.

ووصف بايدن- وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الرئاسة كانج مين-سوك، ونقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - كوريا الجنوبية بأنها محور جوهري للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الكوري طلب من بايدن "التواصل الوثيق" من أجل تحقيق تقدم في التحالف بين البلدين، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، مشيرا إلى شراكة الدولتين الحليفتين لمدة 70 عاما من أجل حماية القيم المشتركة كالديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبه، أعاد بايدن التأكيد على التزام واشنطن الأمني تجاه كوريا الجنوبية، قائلا إنه "سيتعاون عن كثب" من أجل حل المشكلة النووية الشمالية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ، مضيفا أنهم اتفقا على اللقاء في وقت مبكر بعد تنصيب بايدن.

وأشار إلى أن الرئيس الكوري عبر عن امتنانه لزيارة بايدن للنصب التذكاري لقدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الكورية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في يوم المحاربين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي المنتخب أثنى على مجهودات سول لاحتواء جائحة كورونا، قائلا إنه سيبذل قصارى جهده لاحتواء وضع الجائحة في بلاده قبل إطلاق إدارته الجديدة رسميا.

جدير بالذكر أن هذه هي أول محادثات تجمع مون وبايدن بعد الإعلان عن فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأسبوع الماضي.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد كتب في تدوينة على منصة تويتر إنه وبايدن "أعادا التأكيد على التزامهما الصارم بتقوية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وخلق شبه جزيرة كورية مسالمة ومزدهرة.. سأعمل معه عن كثب لمواجهة التحديات العالمية بما يشمل كوفيد-19 والتغير المناخي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: علاقات المنفعة المتبادلة بين الكوريتين ستساعد في تسريع محادثات السلام ونزع السلاح النووي

سفير واشنطن لدى سول: نثق في تقدير الرئيس الأمريكي المقبل للتحالف مع كوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى: في أوقات بتكون لازم تقف وتستحمل وتحارب عشان حلمك

انتبه.. أبواب الجنة مفتوحة اليوم وهذا الفعل يبعدك عن مغفرة الله

معنديش أكل.. يونس شلبي طلب من أصدقائه عدم حضور زفافه

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام