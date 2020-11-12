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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالخارجة في الوادي الجديد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
كهرباء
كهرباء
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، عن 4 مناطق وأحياء سكنية بمدينة الخارجة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة ١٢ بعد الظهر.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، في بيان صحفي، أن عملية فصل التيار الكهربي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء، عن قرية الشركة ٨ والشركة ١٧ والشركة ٥٥ ومبنى حكومي.

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من جانب آخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، انطلاق أعمال الشبكات الأرضية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ ١٤ ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن المحافظة، أن أعمال المشروع تأتي بالتزامن مع إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفة فني بشركة الغاز والتي أجريت اليوم لـ ٣٩٠ متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط طبقا لمعايير الشركة.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن في وقت سابق، بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي واستخدامه بالمنازل للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

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