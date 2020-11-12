تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

أكد محمد كمال الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، أنه فور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالتطاول على سيدة مسنة، على الفور تحرك فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية ومدير إدارة أبو حماد الاجتماعية ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية، وقد تبين أن الحادثة وقعت منذ حوالي ثمانية أشهر في قرية أبو نجم التابعة للعباسة مركز أبو حماد شرقية، والسيدة صاحبة الواقعة هي الحاجة فكرية مصطفى البهواشي، مع ابنها سعيد غنيم عبد الحميد، في بيتها، ونظرا لخلافات حديثة بين الابن واخته قامت الابنة بنشر الفيديو.





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وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه على الفور تم استدعاء الابن إلى مركز شرطة أبو حماد للتحقيق في ما نشر بالفيديو وفي حضور عمدة القرية، والسيدة صاحبة الواقعة متواجدة أمام قسم الشرطة وراغبة في التصالح، وتبين أن حالة السيدة ميسورة ولا ترغب في الانتقال إلى دار للرعاية وسيتم متابعة الحالة وتقديم الدعم النفسي اللازم لها، ومن المقرر تحرير محضر بالواقعة وعرض الابن على النيابة لاتخاذ اللازم.





من جانبها، أكدت الحاجة "فكرية" أن نجلها "سعيد" والمتهم في الواقعة هو كل حياتها ولا تتهمه بأي شيء، فهي تسكن معه ولا تتهمه بأي شيء والفيديو يعود إلى قرابة الـ 8 أشهر، وكان على سبيل المزاح، وناشدت الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن نجلها.





وقالت السيدة فى فيديو أمام مركز شرطة أبو حماد: "ابنى اللي مربينى والله وقاعدة معاه وهو اللي موكلنى ومشربنى وبيجبلي كل حاجة نفسي فيها من ساعة أبوه ما مات، والفيديو ده من سنة تقريبا."





وأضافت السيدة فى الفيديو: "اللى رفع الفيديو بنتى لأن في مشاكل عائلية، وما فيش زعل ما بينا خالص وابنى ودانى 8 مرات عمرة ومرة حج، وعمره ما قصر معايا وانا كويسة وسليمة ولست مشلولة وحاليا أنا قاعدة معاه فى كفر أبو نجم".





فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص متهم بإذلال وإهانة والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية "العباسة" بأبو حماد.





كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية .





وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد .





جرى ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.