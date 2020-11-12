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رياضة

تليق بنادي القرن.. إذاعة مغربية تشيد بطريقة تعامل الأهلي مع صفقة بدر بانون

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بدر بانون
بدر بانون
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محمد السعيد
أشادت إذاعة "راديو" مارس المغربية، بطريقة تعامل النادي الأهلي مع صفقة بدر بانون القادم من الرجاء البيضاوي المغربي.


وأعلن النادي الأهلي أعلن أمس، الأربعاء، ضم بدر بانون رسميا من الرجاء المغربي، لمدة 4 سنوات، بداية من الموسم الجديد 2020 - 2021.


وذكرت الإذاعة المغربية، أن الأهلي تريث كثيرا بشأن تقديم بدر بانون بصورة تليق بنادي القرن، وتناسب حجم الصفقة غير المسبوقة بين البلدين.


وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي لم تتسرع في نشر صور التعاقد مع بدر بدر حتى لا تسقط في الارتجالية كما تفعل الأندية المغربية والتي تلتقط صور الصفقات بكاميرات الهواتف المحمولة واللاعب يرتدى سروالا جينز ويجلس على طاولة مقهى.


ويعتبر الدولي المغربي بدر بانون ضمن أغلى صفقات النادي الأهلي في التاريخ، وفقا لما نشر موقع "سبورت 360" نقلا عن "ترانسفير ماركت" فإن المغربي بدر بانون خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي الأهلي مقابل 1.84 مليون يورو.


وكانت المرتبة الأولى من نصيب حسين الشحات، الذي ضمه "الشياطين الحمر" في يناير 2019 مقابل 4.35 مليون يورو من العين الإماراتي.

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