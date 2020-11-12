محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة بمنيا القمح ويتابع أعمال رصف وتجميل الطريق الدائري

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال رفع مخلفات القمامة بالنقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح تمهيدا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





شدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعه أعمال المقلب وعدم السماح للسيارات إنزال ما بها من مخلفات وقمامه إلا داخل النقطة الوسيطة منعًا لتطايرها وانبعاث الروائح الكريهة منها.





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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي للمواطنين.





كما شهدت جولة المحافظ متابعة أعمال رصف الطريق الدائري والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري وكذا تفقد عددا من شوارع المدينة والتي تشهد أعمال رصف وتجميل مشددًا على سرعة الانتهاء منها طبقا للمواصفات مع مراعاه اللمسة الجمالية للتنفيذ وذلك لفتح الطريق أمام حركة المواطنين وعبور السيارات.





وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس هيئة السكك الحديدية بالشرقية بإزالة الاكشاك المخالفة والتعديات علي حرم السكة الحديد وذلك لتأمين حركة القطارات والحفاظ على سلامة المواطنين.





أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف القطاعات الخدمية وتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قائلًا لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل.