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تعليم

جامعة عين شمس تبحث إطلاق مشروع أكاديمى جديد المجلس العالمى للتسامح والسلام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:10 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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اجتمع صباح اليوم الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس بالدكتور أحمد محمد راشد الچروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام

تطرق الطرفين خلال اللقاء للدور الذى يقوم به المجلس وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال البوابة الأكاديمية .

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وتم خلال اللقاء التطرق الي امكانية إطلاق مشروع اكاديمى مشترك يقدمه المجلس بالتعاون مع جامعة عين شمس والجامعات المصرية فى مجال التسامح والسلام العالمى من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

وعلى جانب آخر .. اختتمت وحدة ادارة الازمات والكوارث بكلية التمريض بجامعة عين شمس سلسلة ندوات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتى بدأت فى الثامن عشر من اكتوبر واستمرت حتى اليوم لجميع أعضاء هيئة التدريس و الطلاب بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات والبرنامج المكثف والعاملين بالكلية.

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جاءت الفعاليات تحت رعاية أ.د سحر موسى سليمان عميد الكلية وأ.د هيام رفعت سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اشراف وتنفيذ أ.م.د رانيا عبد الحميد زكى مدير وحدة ادارة الازمات والكوارث .

اعتمدت الندوات الى محورين اساسين أولهما تناول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى قام بالقائها نظريا وعمليا أعضاء هيئة التدريس بوحدة ادارة الازمات والكوارث .

أما المحور الثانى فقد شمل الطوارئ النفسية الناتجة عن جائحة كورونا واثارها على النفس البشرية ووقامت بالقاءها أ.م.د سماح حامد ربيع أستاذ مساعد الطب النفسى بالتعاون مع قسم التمريض النفسى والصحة النفسية وباشراف أ.د أميمة أبوبكر رئيس القسم.

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