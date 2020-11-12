شاهد| وزير الشباب والرياضة يشيد بالدور الوطني لـ أبو العينين اقتصاديا ورياضيا وإعلاميا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية إطلاق مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب"؛ لنشر القيم الإيجابية، والروح الرياضية بين الجماهير المصرية في هذا التوقيت المهم، خاصة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك خلال جلسة حوارية لصبحي، في "صدى البلد"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي ، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير ، لإطلاق مبادرة لا للتعصب من صدى البلد.





ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة ، بالدور الوطني للنائب البرلماني محمد أبو العينين اقتصاديا بـ مشروعاته الكبرى ورياضيا من خلال نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لدوري الأضواء ، وإعلاميا بمهنية شبكة قنوات وموقع صدى البلد التي تساند وتدعم الوطن ويلتف حولها ملايين المشاهدين والقراء لمصداقيتها.









وأشار إلى أن الوزارة، شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك ايجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلم طاقة محركة وأعمق من ذلك بكثير.







