بإطلالة كاجوال.. ريم البارودي تنشر صورا من داخل المطار

نشرت الفنانة ريم البارودي صورا جديدة لها من داخل مطار القاهرة الدولي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت ريم البارودي بإطلالة كاجوال ترتدي سترة باللون الأسود ونسقت معه بنطال جينز أنيق وكتبت معلقة على صورتها: "لقد مر وقت طويل".





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ريم البارودي على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.





حققت ريم البارود نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.





وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءًا بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.











