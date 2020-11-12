"مستقبل وطن" بالإسكندرية يطلق حملة لدعم مرشحي الحزب بجولة الإعادة

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، حملة بعنوان "انزل .. شارك .. لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن" لدعم مرشحي الحزب بالإسكندرية، في انتخابات الإعادة بمجلس النواب، والمقرر انطلاقها يومي 23 و24 نوفمبر.

وعقد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية، اجتماعات مع مرشحي الحزب بمختلف الدوائر، التي ستجرى فيها الإعادة، وهي دوائر المنتزة والرمل، والدخيلة، ومحرم بك، وسيدي جابر، في حضور المهندس محمد الخيال، أمين التنظيم بالإسكندرية، وأمناء الأقسام التي يقع فيها تلك الدوائر.





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وخلال هذه الاجتماعات، شدد النائب رزق راغب ضيف الله على أهمية الالتزام الحزبي ودعم مرشحي الحزب بكل الامكانات الممكنة خلال جولة الإعادة، موجهًا أمناء الأقسام بعقد اجتماعات تنظيمية مستمرة للأمناء النوعيين بالأقسام والوحدات الحزبية والقواعد التنظيمية من أجل الاستعداد لجولة الإعادة ودعوة المواطنين للمشاركة فيها بقوة، فضلا عن تقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب في نطاق أقسامهم.

وأشار إلى أهمية التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب في انتخابات الاعادة بمجلس النواب، فضلًا عن التوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية في مصر، بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد ضيف الله أن الالتزام الحزبي خلال هذه المرحلة هو حجر الزاوية في أي كيان تنظيمي، وعمل منظم، مشيرًا إلى ان الحزب قادر على حشدد المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ونسعى إلى توصيل رسالة بأن الحزب بقياداته وأعضائه يحمل هموم الوطن والمواطن في الشارع السكندري، وقادر على حشد مؤيديه.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يخوض انتخابات الإعادة على 12 مقعدًا بالإسكندرية من أصل 13 مقعدًا تجرى عليهم انتخابات الإعادة في خمس دوائر. وقد تمكن الحزب من الفوز بثلاث مقاعد من الجولة الأولى، وهم النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين رجب العقاري بدائرة الدخيلة، والنائب الصافي عبدالعال بدائرة المنشية.