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مستشار الرئيس: مش هنجيب لقاح ضد كورونا إلا لما يكون آمن بنسبة 100%

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:56 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمدد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن كل ما يتردد عن لقاحات فيروس كورونا المستجد جزء كبير منه إعلامي، مضيفا "مش هنجيب تطعيم ضد كورونا إلا لما يكون آمن وفعال بنسبة 100%".

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك أحاديث عالمية عن إنتاج مليار جرعة من جميع اللقاحات التي تم إنتاجها خلال العام المقبل، ولكن كل ما يشغلنا هو تأمين النسبة المقررة للدولة المصرية.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن العالم سيقدم دعما للدول التي لا تستطيع شراء لقاحات لمواجهة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار.

ونوه إلى أن الفئات الأولى بالرعاية سيكون لها النصيب الأكبر من لقاح كورونا إلى جانب الفرق الطبية.

وأشار إلى أنه سيتاح لمصر لقاحات بنسبة 20% وهي نسبة ليست بالقليلة لذلك سيتم توزيعها وفقا لأولويات على رأسها القطاع الطبي والحوامل وكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة".

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