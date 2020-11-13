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فن

"س" تشارك فى مهرجان كينيا المسرحي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
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احمد ابراهيم - شروق ابراهيم
تشارك مؤسسة س للثقافة والإبداع بالعرض المسرحى " ام العداني "فى الدورة الخامسة لمهرجان كينيا الدولي للمسرح والذي يقيم فعالياته هذا العام اونلاين خلال الفترة من 10 الى 14 نوفمبر الحالى بسبب جائحة كورونا – كوفيد 19 -.

قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة أن المشاركة تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة س للثقافة والإبداع ومؤسسة كينيا للمسرح .

واضاف ان  العرض نتاج أولى ورش الكتابة المسرحية، التي قدمت خلال مشروع صناعة المسرح، الذي أقامته مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، عقب الدورة الأولى من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب ، وأشرف عليها الكاتب بكرى عبدالحميد .

العرض لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة من اخراج محمد سامح بطولة  علاء سلامة، مكاريوس إسحق، مصطفى أبو عميرة،عبد الله محمد، فارس ناصر، سيف العربي، يوسف هيثم، هدير احمد، شروق أحمد، سهيلة مصطفي، آية جمعة، علياء عرفة , ديكور محمد البحراوي، إعداد موسيقى وإضاءة مصطفى أبو عميرة.

 قال مخرج العرض محمد سامح انه يناقش قضايا المرأة في الجنوب من خلال أسطورة حدثت قديما في إحدى قرى الأقصر، ويتناول فكرة الخوف من المجهول من خلال شخصية خرافية قام خلالها عمدة القرية بإيهام أهلها بوجودها وهي تقوم بخطف الأطفال والحصول على فدية مقابل إرجاعهم لذويهم وفي نفس الوقت يسيطر عمدة القرية على كل مواردها ويتحكم في كل شيء فرضا قوته وسطوته وتخويف الناس من الشخصية الخرافية التي تدعي أم العداني.

يذكر أن العرض حصل على الجائزة الثالثة لأفضل عرض في الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب .

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