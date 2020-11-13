رحمة حسن تكشف سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن

ردت الفنانة رحمة حسن على سؤال احد متابعيها على برنامج ask me" ليه متجوزتيش لحد دلوقت وانتى انسانه كويسه واي حد بتمنى يكون معاكي ".





وكتبت رحمة حسن عبر خاصية استوري بحسابها بإنستجرام قائلة" مش حاجه سهلة كده الجواز ".





وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن









مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر...



