الصين تهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات: نحترم اختيار الشعب الأمريكي

هنأت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، في إفادة صحفية: "نحترم اختيار الشعب الأمريكي. نعبر عن تهنئتنا إلى السيد بايدن والسيدة كامالا هاريس".
وتحفظت الصين خلال الفترة الماضية في تهنئتها لجو بايدن قائلة إنها ستنتظر حتى تتضح الرؤية في الانتخابات الأمريكية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه سيقدم طعونًا في نتائج الانتخابات الأمريكية.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن ترامب قد يعلن ترشيحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض قولهم إن هذا قد يحدث بعد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات.
وأفادت الصحيفة بأنه ليس لدى ترامب أي خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات.
من جهته قال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنه ترامب يعلم أن الأمر انتهى".
وفاز بايدن، وفقا للبيانات الأولية، بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الولايات، بـ 290 صوتا انتخابيا، مقابل 217 صوتًا لترامب.