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أخبار العالم

لشراء 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا.. إسرائيل توقع اتفاق مع شركة فايزر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
إسرائيل توقع اتفاق
إسرائيل توقع اتفاق مع شركة فايزر
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سمر صالح
أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، لشراء 8 ملايين جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستوقع اليوم عقدا مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، للحصول على اللقاح المضاد للكورونا.
 
ونقلت القناة عن ‏‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمن نتنياهو قوله: "إن الاتفاق مع شركة فايزر، سيوفر لقاح التطعيم ضد كورونا، لحوالي 4 مليون إسرائيلي".
 
وبحسب القناة أضاف نتنياهو "إسرائيل ستبدأ بالحصول على الجرعات الأولى من اللقاح المضاد للكورونا، من شركة فايزر، بالأول من يناير القادم".
 
وفي السياق، أشارت القناة، الى أن وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 815 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل، ليرتفع عدد الإصابات النشطة الى 7,997 إصابة، والوفيات 2,706 حالة.
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