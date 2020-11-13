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محافظات

بدء مراسم تجليس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك.. صور

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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ايمن رياض
بدات مراسم تجليس مطران المنيا للكاثوليك برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية حيث بدأت  صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج السابق، على مطرانية المنيا، خلفا  للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق، والذى تقدم باستقالته وتخليه عن منصبه سبتمبر الماضي 

يأتي تجليس الأنبا باسيليوس فوزي على مطرانية المنيا بعدما اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري 

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وقال السينودس البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، فى بيان له أن  البابا فرنسيس اعتمد الثلاثاء ٣ نوفمبر الجاري انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج مطرانا لكرسي "هيرموبوليس" المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق الذكر، على أن يكون قداس تجليسه اليوم الجمعة 

وقد أوضح السينودس البطريركي، أن البابا فرنسيس قد اعتمد أيضا  انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توما حليم حبيب مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا مطرانًا لكرسي سوهاج، خلفا للأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس
بدء مراسم تجليس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك.. صور
بدء مراسم تجليس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك.. صور
بدء مراسم تجليس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك.. صور
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