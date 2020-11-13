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محافظات

حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية بسفاجا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أكدت  هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مواصلة الأجهزة التنفيذية بسفاجا تكثيف أعمال النظافة، والتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة وتسويتها، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

وأوضحت "رئيس المدينة" أن إدارات البيئية والمتابعة الميدانية تقوم بشكل دوري بمتابعة أعمال تسوية وتمهيد المقلب العمومى، وإعداده لاستقبال جميع كميات القمامة الواردة إليه من المدينة والقري.

 

وأشارت إلى أنه يتم تحميل سيارات  الشركة المتعاقدة يوميا ، ونقلها إلى المقلب العمومي ، ويتم تسويتها للحد من الحرائق به لتوفير مناخ وبيئة نظيفة للمواطنين.

  

ووجهت رئيس المدينة بضرورة التخلص من القمامة والمخلفات الكائنة بالمقالب العمومية أولا بأول، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

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