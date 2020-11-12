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محافظات

سفير جورجيا في ختام جولته بالغردقة: سأوصي باستئناف حركة السياحة إلى البحر الأحمر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

عبر الكسندر نالباندوف، سفير جورجيا ، في ختام جولته بمدينة الغردقة ، عن امتنانه وسعادته لزيارة مدينة الغردقة لما شعر به خلال تلك الزيارة من الاستمتاع بالطقس المعتدل والإقامة المميزة وروعة المزارات والمتاحف السياحية التى تمت زيارتها خلال الزيارة بمدينة الغردقة ، مؤكدا أنه سوف يقوم بالتوصية بزيارة مدينة الغردقة والتسويق السياحي لاستئناف حركة السياحة الجورجية إلى محافظة البحر الأحمر .


وكان السفير الكسندر نالباندوف، قد التقى محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، للتباحث بشأن اتفاقية توأمة بين محافظة البحر الأحمر ، وإقليم ساميجريلو زيمو سفانيتي بجورجيا، وسبل التعاون المشترك لاستئناف حركة السياحة الجورجية إلى مدن محافظة البحر الأحمر ، فى ظل ما تتمتع به المحافظة من إمكانيات سياحية فريدة بالإضافة إلى ما شهده نالباندوف من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية الوقائية المتبعة منذ وصول السائحين والإقامة بالفنادق طبقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.


كما عقد السفير اجتماعا مع محمد على الشاعر، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ب البحر الأحمر ، لتبادل الرؤى بشأن إستئناف رحلات الطيران والتسويق السياحى للبرامج والمزارت السياحية بالمحافظة.


وكان السفير الجورجي قد وصل مدينة الغردقة قبل 3 أيام تفقد خلالها الإجراءات الاحترازية بمطار الغردقة ، كما قام بزيارة متحف الغردقة وعدد من المزارات السياحية، رافقه خلالها أيمن البحراوي، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ب البحر الأحمر .

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