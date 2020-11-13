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محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة قليوب لأعمال الصيانة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن مجدى نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية انه تقرر فصل التيار الكهربائى عن مركز ومدينة قليوب غدا السبت وبعد غدا الاحد.
وقال بيان صادر عن مجلس المدنيه ان فصل التيار سيكون من الساعة ٦ الى 9  صباحا وذلك لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

من جانبها اكدت المهندسه امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية انه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائيه استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والامطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه.

واشارت بركات الى انه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية قد استقبل الدفعة الجديدة من مكلفات الخدمة العامة بالشركة للترحيب بهم ولتعريفهم بمنهجية العمل والتأكيد على عمل عدة برامج متخصصة فى مجالات التميز فى خدمة العملاء وإعداد الخطط والتقارير ومهارات الاتصال والتواصل وكيفية إعداد حملات التوعية واستطلاعات الرأى وتطوير الذات.

وقال مجاهد إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وتبنيها برنامج تدريب شباب وخريجى الجامعات والمعاهد العليا المخاطبين بقانون الخدمة العامة بهدف الاستثمار واستغلال القوى الشبابية فى المشاركة بمجالات التنمية المستدامة وتأهيلهم لسوق العمل المصرية.

وعقب اللقاء أجرى المكلفات بالخدمة العامة جولة ميدانية داخل المحطة المرشحة الكبرى بمدينة بنها تم التعرف خلالها على مراحل إنتاج مياه الشرب من مروقات وإضافات الكلور والشبة والفلترة الكاملة والمعامل المتخصصة لتحليل المياه.
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