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رياضة

سيد حزين وكيلا لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:45 م
سيد حزين
سيد حزين
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ريهام بكير
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين الدكتور سيد حزين وكيلا لوزارة الشباب والرياضه بالقاهرة بعد أن حقق العديد من النجاحات والانجازات بالفيوم وحصل علي المركز الاول علي مستوي المديريات.

والدكتور سيد حزين استاذ الشريعه والقانون وكان يشغل مديريه الفيوم ومن قبل مدير تنفيذي لمركز شباب الجزيرة ومدير بهيئه ستاد القاهرة ورئيس اللجنه النقابيه للعاملين بهيئة الاستاد, كما عمل مديرا للنشاط الرياضي بنادي الصيد فرع القطامية لعشر سنوات. 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،يعتبر سيد حزين من القيادات التي تتميز بالقدره علي العمل في المديريات في الجال الرياضي والخدمي والاستثمار الرياضي ونثق بأن تصبح القاهرة في عهدة كما فعل بالفيوم وتصبح الأولي على المديريات.
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