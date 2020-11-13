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فن

أمير طعيمة يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:10 م
صلاح وامير
صلاح وامير
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محمد بدران
أعرب الشاعر العماني أمير طعيمة، عن دعمه لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، عقب إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

ونشر أمير طعيمة صورة له بصحبة محمد صلاح عبر حسابه علي انستجرام وعلق عليها "الف سلامة عليك يا ابو مكة".

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

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