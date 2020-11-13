كأول مصرية.. سالي عاطف مستشار لحاكم ولاية بحر الغزال بجنوب السودان









كأول امرأة مصرية، اختارك حكومة دولة جنوب السودان سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، للعمل مستشارا أجنبيا لحاكم ولاية غرب بحر الغزال "واو"، هونرابول سارة كليتو.





واختارت حاكم ولاية غرب بحر الغزال "واو"، هونرابول سارة كليتو، المصرية سالي عاطف كمستشار أجنبي لها في دعم الولاية في جذب الاستثمار الأجنبي لها وتقديم الاستشارات المتعلقة بذلك، وذلك بعد تعاملات مشتركة معها.



