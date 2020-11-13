بمختلف الأحياء.. قطع الكهرباء بالعديد من المناطق في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة بأنه في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك الحفاظ على استمرار وجوده التغذية الكهربائية لدي المشتركين بما يحقق رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم وتحقيقا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص و بالإشارة إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الصيانة المبرمجة وخطة الإحلال والتجديد بالشركة الأمر الذي يستدعي فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال اعمال الصيانة المطلوبة .





وأوضحت محافظة الجيزة أنه يتم التوجيه نحو إعلام المشتركين بالتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة أو تنفيذ خطط الإحلال قبل الفصل بمدة كافية وذلك من خلال كافة القنوات المتاحة.





وفى إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات فإنه سيتم السبت الموافق 2020/11/14 إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات بالمناطق التالية





مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.





ومن جانبه وجه المحاسب محمد السيسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.





وأوضحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى :





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات الدقى: مبنى المكتبة الزراعية داخل مبنى وزاره الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المركز الدولي للزراعه خلف نادي الصيد شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مجمع الهيئات داخل وزاره الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد الدقي، مبنى المبيدات الحشرية داخل وزاره الزراعة شارع نادي الصيد الدقي، مبنى وزاره الزراعة شارع نادي الصيد الدقي





مبنى الإصلاح الزراعي و مبنى تنميه المشروعات داخل وزاره الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مركز البحوث الزراعية داخل وزاره الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى مركز الارشاد الزراعي داخل وزاره الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى تحسين الأراضي داخل وزاره الزراعة شارع نادي الصيد بالدقي، مبنى داخل الهيئة العامة للمشروعات داخل وزاره الزراعة الخط الثاني شارع نادي الصيد بالدقي





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات أكتوبر 2: حي الأشجار من عمارات من 40 الى عماره 53ومن عماره 20 الى عماره 43 ،

حي الأشجار من عماره 27 الى عماره 36

حي الأشجار من عماره 8 الى عماره 23 حدائق أكتوبر





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور

منطقه زنين شارع المصرف من شارع التحرير و شارع ابراهيم السقاري من المصرف

وشارع الفرن من المصرف

وشارع صديق اللبان من شارع الحريه

و شارع الحرية ومتفرعاته

شارع جمال عبد الناصر شارع خلف سنترال زنين من المصرف

شارع صديق اللبان من الحرية

سوق زنين شارع المصرف

مدينه النجوم شارع إبراهيم هريدي من المصرف

شارع عبد الفتاح يونس من المصرف شارع فريد شوقي من المصرف

شارع عمر بن الخطاب من شارع جمال عبد الناصر

شارع عبد الحميد السيد





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة





عزبه الشيخ فضل ومنطقه الإعلاميين بجبل برويش وعزبه النور العياط

منطقه الإعلاميين بالجبل برويش منطقه الجزيرة شارع عيد نصر عزبه حسب الله العطف طراد النيل العياط

منطقه الموقف شرق البلد السعودية العياط

مزارع العطيفي أطفيح

جبل القبابات

جزء من منطقه ابو علاء وجزء من منطقه المصانع بعزبه السلام أطفيح

منطقه ابو عامر بمدينه الصف المنطقه البحريه بقريه المنيا منطقه عرب الودي بالصف منطقه المحكمه بالصف





فيما يتعلق بالإدارة العامة للشبكات فيصل

شارع الملكة الرئيسي امام شارع مسجد التيسير

شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكه الرئيسي

شارع محمد عبد القادر من الملكه شارع ترعه عبد العال ناصية شارع محمد ابو النور امام مرور فيصل

شارع محمد حسن كمال من غاليه غريب من الملكه

شارع محمد عبد القادر من الملكه نهايه شارع جمعه ذكي من شارع ادهم فتحي من الملكه

شارع معمل الطرشي بجوار شارع محمد عبد القادر من الملكة





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات بشتيل

شارع داوود زكي وشارع اهل السنه

وشارع ترعه السواحل وشارع مختار سليمان وشارع محمد السيد والشارع التجاري و معهد الابحاث وشارع ابو بكر الصديق

شارع الثلاجة ترعه السواحل

وشارع الوحدة وشارع المدينة المنورة و ترعه السواحل

ومدرسه النجاح شارع نور الهدى

وشارع الوحدة ترعه السواحل والمدينة المنورة وشارع زمزم وشارع ترعه السواحل وشارع برج المرعوش من شارع مكه شارع ابو بكر الصديق و شارع التجاري و شارع دسوقي ابراهيم و شارع محمد السيد و شارع عبد الحميد الانصاري من ترعه السواحل





فيما يتعلق بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة

قريه السبيل مركز منشاه القناطر منطقه وسط قريه الحسانين مركز منشاه القناطر

شرق طريق مصر اسكندريه الكيلو 58 مصر إسكندرية