ضبط 60 كيلو من اللحوم غير صالحة و3 أطنان أملاح وتحرير 4 محاضر صحية في الغربية

شنت مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالغربية أمس، الجمعة، حملة مكبرة للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ومصانع الأسماك المدخنة (الرنجة) بدائرة كفر الزيات؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.





وأسفرت الحملة عن ضبط "فخذة بقري بالعظم" تزن (٣٣) كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، (١١) كجم لحم جاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، (١٢) كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، (٤.٥) كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بإجمالي (٦٠.٥) كجم من اللحوم والكبدة.





كما تم ضبط (٣) أطنان ملح مجهول المصدر من مصنع أسماك مدخنة يستخدم في تمليح الأسماك المدخنة (الرنجة)، إضافةً إلى تحرير (٤) محاضر شهادات صحية للعاملين بمصانع الأسماك المدخنة (الرنجة) وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.





اِقرأ أيضا: