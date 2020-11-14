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رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:32 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
يخوض المنتخب الوطني، مهمة صعبة أمام توجو، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة رقم 7، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 7"، بتعليق علي محمد علي كما سيتم نقل المباراة عبر التردد الارضي لقناة تايم سبورتس . 

ويحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب توجو المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويسعى منتخب مصر في مواجهة اليوم أمام توجو، لتعويض بدايته الباهتة في التصفيات، تحت قيادة حسام البدري المدير الفني.

وتعادل منتخب الفراعنة في أول جولتين له بالتصفيات، مع ضيفه منتخب كينيا بنتيجة 1-1، قبل أن يتعادل سلبًا مع مضيفه جزر القمر.

ويفتقد المنتخب الوطني لجهود نجمنا محمد صلاح، بعد أن أصدر اتحاد الكرة، بيانا رسميا، أعلن خلاله إيجابية المسحة الثانية لـ "صلاح"، مؤكدا اتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة، بمعرفة محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويلتقي الفراعنة بتوجو مجددًا يوم الثلاثاء المقبل،  ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بالكاميرون.
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